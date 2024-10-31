  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ наказан за гомофобные скандирования своих фанатов
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ наказан за гомофобные скандирования своих фанатов

Франция

Часть трибуны Auteuil будет закрыта

ПСЖ наказан за гомофобные скандирования своих фанатов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Пари Сен-Жермен" столкнулся с серьезными последствиями из-за гомофобных скандирований своих болельщиков во время матча со "Страсбуром".

Дисциплинарный комитет Французской футбольной лиги (LFP) принял решение о частичном закрытии трибуны "Auteuil" на стадионе "Парк де Пренс" на один матч.

Эта санкция вступит в силу 22 ноября во время игры "ПСЖ" против "Тулузы".

Читайте такжеЗвездный нападающий ПСЖ может покинуть клуб уже зимой

По теме
yellow-arrow
Футболист ПСЖ получил степень бакалавра
yellow-arrow
Лилль продлил контракт с талантливым защитником команды
yellow-arrow
Кристоф Галтье обиделся на свой бывший клуб, с которым выигрывал чемпионат Франции
Тулуза Страсбур Пари Сен-Жермен Парк де Пренс
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости