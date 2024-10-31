ПСЖ наказан за гомофобные скандирования своих фанатов

"Пари Сен-Жермен" столкнулся с серьезными последствиями из-за гомофобных скандирований своих болельщиков во время матча со "Страсбуром".

Дисциплинарный комитет Французской футбольной лиги (LFP) принял решение о частичном закрытии трибуны "Auteuil" на стадионе "Парк де Пренс" на один матч.

Эта санкция вступит в силу 22 ноября во время игры "ПСЖ" против "Тулузы".

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