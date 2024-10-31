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ПСЖ наказан за гомофобные скандирования своих фанатов
Часть трибуны Auteuil будет закрыта
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" столкнулся с серьезными последствиями из-за гомофобных скандирований своих болельщиков во время матча со "Страсбуром".
Дисциплинарный комитет Французской футбольной лиги (LFP) принял решение о частичном закрытии трибуны "Auteuil" на стадионе "Парк де Пренс" на один матч.
Эта санкция вступит в силу 22 ноября во время игры "ПСЖ" против "Тулузы".
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