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Фанаты Монпелье собрались возле тренировочного центра клуба, чтобы выразить свое недовольство игрокам
Уважайте людей, которые работают здесь каждый день (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Монпелье" переживает не лучшие времена. Команда занимает последнее место в Лиге 1, а неудачи на поле привели к отставке главного тренера Мишеля Дер Закаряна. Разочарованные болельщики решили выразить свое недовольство игрокам.
Фанаты "Монпелье" собрались возле тренировочного центра клуба. Они требовали от футболистов большей отдачи и уважения к клубным традициям. Один из лидеров ультрас отметил:
"Вы носите рубашку клуба, который празднует свое 50-летие. Уважайте эту рубашку. Уважайте людей, которые работают здесь каждый день. Если не будете уважать, мы развалимся".
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