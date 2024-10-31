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Фанаты Монпелье собрались возле тренировочного центра клуба, чтобы выразить свое недовольство игрокам

Франция

Уважайте людей, которые работают здесь каждый день (с)

Фанаты Монпелье собрались возле тренировочного центра клуба, чтобы выразить свое недовольство игрокам

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Монпелье" переживает не лучшие времена. Команда занимает последнее место в Лиге 1, а неудачи на поле привели к отставке главного тренера Мишеля Дер Закаряна. Разочарованные болельщики решили выразить свое недовольство игрокам.

Фанаты "Монпелье" собрались возле тренировочного центра клуба. Они требовали от футболистов большей отдачи и уважения к клубным традициям. Один из лидеров ультрас отметил:

"Вы носите рубашку клуба, который празднует свое 50-летие. Уважайте эту рубашку. Уважайте людей, которые работают здесь каждый день. Если не будете уважать, мы развалимся".

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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