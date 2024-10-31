Фанаты Монпелье собрались возле тренировочного центра клуба, чтобы выразить свое недовольство игрокам

"Монпелье" переживает не лучшие времена. Команда занимает последнее место в Лиге 1, а неудачи на поле привели к отставке главного тренера Мишеля Дер Закаряна. Разочарованные болельщики решили выразить свое недовольство игрокам.

Фанаты "Монпелье" собрались возле тренировочного центра клуба. Они требовали от футболистов большей отдачи и уважения к клубным традициям. Один из лидеров ультрас отметил: