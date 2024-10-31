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ПСЖ дисквалифицировал фаната за расистские высказывания в адрес своего игрока
Представители ПСЖ публично извинились перед Ли Кан Ином
Фото: Paris Saint-Germain, Х
"Пари Сен-Жермен" запретил фанату, который сказал расистское высказывание в адрес футболиста Ли Кан Ина, посещать матчи команды.
Инцидент произошел во время открытой тренировки перед матчем с "Марселем". Во время взаимодействия игроков с болельщиками один из присутствующих сказал Ли Кан Ину: "Вперед, мой китаец".
В ответ на эту ситуацию, "Пари Сен-Жермен" принял решение о дисквалификации фаната. Кроме того, представители клуба публично извинились перед Ли Кан Ином за этот неприятный инцидент.
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