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ПСЖ дисквалифицировал фаната за расистские высказывания в адрес своего игрока

Франция

Представители ПСЖ публично извинились перед Ли Кан Ином

ПСЖ дисквалифицировал фаната за расистские высказывания в адрес своего игрока

Фото: Paris Saint-Germain, Х

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"Пари Сен-Жермен" запретил фанату, который сказал расистское высказывание в адрес футболиста Ли Кан Ина, посещать матчи команды.

Инцидент произошел во время открытой тренировки перед матчем с "Марселем". Во время взаимодействия игроков с болельщиками один из присутствующих сказал Ли Кан Ину: "Вперед, мой китаец".

В ответ на эту ситуацию, "Пари Сен-Жермен" принял решение о дисквалификации фаната. Кроме того, представители клуба публично извинились перед Ли Кан Ином за этот неприятный инцидент.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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