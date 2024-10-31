Футболист ПСЖ получил степень бакалавра

Футболист ПСЖ Заир-Эмери получил степень бакалавра.

По словам футболиста, он хотел бросить учёбу. Но благодаря поддержке семьи и девушке он дошёл до конца.

Я получил степень бакалавра, но это был трудный месяц, я даже думал о том, чтобы бросить учебу. Но меня поддерживала моя семья и моя девушка (Осеан Туссен), которые меня подтолкнули, но я получил её больше ради них, чем для себя, - сказал Заир-Эмери

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Французский футболист признался, что гордится этим.

Теперь я её получил и до сих пор горжусь собой, потому что это было действительно сложно, - заявил Заир-Эмери.

Заир-Эмери – воспитанник ПСЖ. В этом сезоне полузащитник сыграл в 11-ти играх, в которых забил гол.

Контракт игрока с клубом действителен до 2029 года. TransferMarkt оценивает футболиста в 60 млн евро.