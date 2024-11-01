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Мбаппе пытался стать совладельцем еще одного клуба

Франция

Не договорились в цене

Мбаппе пытался стать совладельцем еще одного клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

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Летом форвард мадридского "Реала" стал совладельцем "Кана" – представителя французской Лиги 2. Он приобрел 80% акций клуба.

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По информации французского издания L'Équipe, нападающий также рассматривал вариант с приобретением "Монако", где начинал свою профессиональную карьеру. Основной акционер "красно-белых" заинтересовался продажей своей доли и получил предложение от возглавляемого Мбаппе инвестиционного фонда Coalition Capital. Соглашение не состоялось, потому что футболисту не подошла цена.

Килиан присоединился к академии монегасков в 2013 году, а во взрослом футболе дебютировал в декабре 2015-го в матче против упомянутого "Кана".

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Источник:
L’Équipe
Опубликовал: Александр Симченко
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