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Мбаппе пытался стать совладельцем еще одного клуба
Не договорились в цене
Getty Images/Global Images Ukraine
Летом форвард мадридского "Реала" стал совладельцем "Кана" – представителя французской Лиги 2. Он приобрел 80% акций клуба.
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По информации французского издания L'Équipe, нападающий также рассматривал вариант с приобретением "Монако", где начинал свою профессиональную карьеру. Основной акционер "красно-белых" заинтересовался продажей своей доли и получил предложение от возглавляемого Мбаппе инвестиционного фонда Coalition Capital. Соглашение не состоялось, потому что футболисту не подошла цена.
Килиан присоединился к академии монегасков в 2013 году, а во взрослом футболе дебютировал в декабре 2015-го в матче против упомянутого "Кана".
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