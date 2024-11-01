"Я очень счастлив здесь". Энрике высказался о своем будущем в ПСЖ

Луис Энрике, главный тренер "ПСЖ", рассказал о своем будущем в команде.

"Я очень счастлив здесь, в "ПСЖ", и мы можем планировать будущее вместе с клубом. Я ежедневно общаюсь с Луишом Кампушем и надеюсь, что мы сможем продолжить это сотрудничество, у нас все хорошо", - сказал специалист.