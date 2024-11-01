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"Я очень счастлив здесь". Энрике высказался о своем будущем в ПСЖ
Специалист надеется, что продолжит сотрудничество с клубом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Луис Энрике, главный тренер "ПСЖ", рассказал о своем будущем в команде.
"Я очень счастлив здесь, в "ПСЖ", и мы можем планировать будущее вместе с клубом. Я ежедневно общаюсь с Луишом Кампушем и надеюсь, что мы сможем продолжить это сотрудничество, у нас все хорошо", - сказал специалист.
Напомним, что специалист возглавляет команду с лета 2023 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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