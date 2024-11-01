  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. "Я очень счастлив здесь". Энрике высказался о своем будущем в ПСЖ
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Я очень счастлив здесь". Энрике высказался о своем будущем в ПСЖ

Франция

Специалист надеется, что продолжит сотрудничество с клубом

"Я очень счастлив здесь". Энрике высказался о своем будущем в ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Луис Энрике, главный тренер "ПСЖ", рассказал о своем будущем в команде.

"Я очень счастлив здесь, в "ПСЖ", и мы можем планировать будущее вместе с клубом. Я ежедневно общаюсь с Луишом Кампушем и надеюсь, что мы сможем продолжить это сотрудничество, у нас все хорошо", - сказал специалист.

Напомним, что специалист возглавляет команду с лета 2023 года.

Читайте такжеПСЖ дисквалифицировал фаната за расистские высказывания в адрес своего игрока
По теме
yellow-arrow
Главными целями Ювентуса зимой станут защитники Ювентуса и ПСЖ
yellow-arrow
Мбаппе пытался стать совладельцем еще одного клуба
yellow-arrow
Фанаты Монпелье собрались возле тренировочного центра клуба, чтобы выразить свое недовольство игрокам
Луис Энрике Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости