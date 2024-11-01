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ПСЖ продолжит сотрудничество с ключевым игроком сборной Марокко - Романо
Энрике не скрывает своего восхищения игрой Хакими
Getty Images/Global Images Ukraine
Правый защитник Ашраф Хакими, вероятно продолжит свою карьеру в ПСЖ.
Как сообщает Фабрицио Романо, переговоры о новом контракте между марокканцем и парижским клубом успешно завершаются.
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике не скрывает своего восхищения игрой Хакими: "Я никогда в жизни не встречал лучшего защитника, чем Хакими. У него еще есть потенциал для развития и совершенствования, я уверен".
У защитника текущий контракт с "ПСЖ" рассчитан до 30 июня 2026 года. Ашраф в текущем сезоне сыграл 10 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.
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