ПСЖ продолжит сотрудничество с ключевым игроком сборной Марокко - Романо

Правый защитник Ашраф Хакими, вероятно продолжит свою карьеру в ПСЖ.

Как сообщает Фабрицио Романо, переговоры о новом контракте между марокканцем и парижским клубом успешно завершаются.

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике не скрывает своего восхищения игрой Хакими: "Я никогда в жизни не встречал лучшего защитника, чем Хакими. У него еще есть потенциал для развития и совершенствования, я уверен".

У защитника текущий контракт с "ПСЖ" рассчитан до 30 июня 2026 года. Ашраф в текущем сезоне сыграл 10 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.