Будущее спортивного советника ПСЖ в команде под вопросом: переговоры о продлении контракта продолжаются

Будущее спортивного советника "ПСЖ" Луиса Кампоса остается неопределенным. Несмотря на то, что его контракт истекает в конце сезона, переговоры о продлении сотрудничества продолжаются уже несколько недель.

Как сообщает L'Équipe, ни одна из сторон пока что не приняла окончательного решения. И Луис, и руководство "ПСЖ" не уверены в целесообразности продолжения сотрудничества.

Но ситуацию может изменить позиция главного тренера команды Луиса Энрике. На пресс-конференции он выразил желание продолжить работу с Кампосом. "Я ежедневно контактирую с Луисом... Я начал этот проект вместе с ним. Мы не знаем, что произойдет, но очевидно, что я хотел бы, чтобы будущее "ПСЖ" было написано вместе с Кампосом", - сказал Энрике.