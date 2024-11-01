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Будущее спортивного советника ПСЖ в команде под вопросом: переговоры о продлении контракта продолжаются

Франция

Но ситуацию может изменить позиция главного тренера клуба

Будущее спортивного советника ПСЖ в команде под вопросом: переговоры о продлении контракта продолжаются

Фото: en.psg.fr

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Будущее спортивного советника "ПСЖ" Луиса Кампоса остается неопределенным. Несмотря на то, что его контракт истекает в конце сезона, переговоры о продлении сотрудничества продолжаются уже несколько недель.

Как сообщает L'Équipe, ни одна из сторон пока что не приняла окончательного решения. И Луис, и руководство "ПСЖ" не уверены в целесообразности продолжения сотрудничества.

Но ситуацию может изменить позиция главного тренера команды Луиса Энрике. На пресс-конференции он выразил желание продолжить работу с Кампосом. "Я ежедневно контактирую с Луисом... Я начал этот проект вместе с ним. Мы не знаем, что произойдет, но очевидно, что я хотел бы, чтобы будущее "ПСЖ" было написано вместе с Кампосом", - сказал Энрике.

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Источник:
L'Équipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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