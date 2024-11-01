Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Будущее спортивного советника ПСЖ в команде под вопросом: переговоры о продлении контракта продолжаются
Но ситуацию может изменить позиция главного тренера клуба
Фото: en.psg.fr
Будущее спортивного советника "ПСЖ" Луиса Кампоса остается неопределенным. Несмотря на то, что его контракт истекает в конце сезона, переговоры о продлении сотрудничества продолжаются уже несколько недель.
Как сообщает L'Équipe, ни одна из сторон пока что не приняла окончательного решения. И Луис, и руководство "ПСЖ" не уверены в целесообразности продолжения сотрудничества.
Но ситуацию может изменить позиция главного тренера команды Луиса Энрике. На пресс-конференции он выразил желание продолжить работу с Кампосом. "Я ежедневно контактирую с Луисом... Я начал этот проект вместе с ним. Мы не знаем, что произойдет, но очевидно, что я хотел бы, чтобы будущее "ПСЖ" было написано вместе с Кампосом", - сказал Энрике.
Популярное сейчас
- Российская армия за неделю захватила самую большую территорию с начала года - Bloomberg
- Манчестер Юнайтед официально объявил о назначении нового главного тренера
- Стала известна дата перенесенного матча 1-го тура Александрия - Динамо
- Экс-тренер сборной Франции о бойкоте Реала Золотого мяча: Они должны понимать, что футбольный мир не вращается вокруг них
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico