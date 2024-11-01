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Тренер ПСЖ недоволен тем, что санкции применяются только к его клубу

Франция

Энрике осудил гомофобные скандирования фанатов клуба

Тренер ПСЖ недоволен тем, что санкции применяются только к его клубу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике осудил гомофобные скандирования фанатов клуба во время матча Лиги 1, которые привели к частичному закрытию одной из трибун стадиона "Парк де Пренс".

"От имени клуба и от себя лично я полностью осуждаю все виды физического и словесного насилия, гомофобные акты".

Энрике подчеркнул, что хотя "ПСЖ" сталкивается с жесткими санкциями за подобные инциденты, а другие клубы остаются безнаказанными за такие же действия: "Я вижу, что существуют лишь санкции против моей команды. Трибуну закрывают каждые четыре дня, а в других клубах, где вы слышите подобные вещи, я не вижу санкций", - добавил тренер.

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Луис Энрике Пари Сен-Жермен Парк де Пренс
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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