Тренер ПСЖ недоволен тем, что санкции применяются только к его клубу

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике осудил гомофобные скандирования фанатов клуба во время матча Лиги 1, которые привели к частичному закрытию одной из трибун стадиона "Парк де Пренс".

"От имени клуба и от себя лично я полностью осуждаю все виды физического и словесного насилия, гомофобные акты".

Энрике подчеркнул, что хотя "ПСЖ" сталкивается с жесткими санкциями за подобные инциденты, а другие клубы остаются безнаказанными за такие же действия: "Я вижу, что существуют лишь санкции против моей команды. Трибуну закрывают каждые четыре дня, а в других клубах, где вы слышите подобные вещи, я не вижу санкций", - добавил тренер.

Читайте такжеБудущее спортивного советника ПСЖ в команде под вопросом: переговоры о продлении контракта продолжаются