Французская команда вынуждена удалить свое мобильное приложение

"Бордо" сообщил, что вынужден удалить свое мобильное приложение из-за нехватки денег и персонала. Оно было предназначено для поиска новостей и покупки билетов на матчи.

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29 октября состоялся суд, который должен был объявить ликвидацию клуба. Однако финансовый план представителей "Бордо" убедил судейскую коллегию и они перенесли заседание на 30 января 2025 года. Это означает, что у команды есть время, чтобы найти дополнительные источники финансирования.

«Бордо» выступает в четвертом по силе французском дивизионе и занимает всего 10 место. За свою историю команда 6 раз становилась чемпионом Франции, 4 раза выигрывала Кубок, трижды побеждала в Суперкубке.