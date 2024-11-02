Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Французская команда вынуждена удалить свое мобильное приложение
Скоро оно может совсем не понадобиться
Фото: ФК Бордо
"Бордо" сообщил, что вынужден удалить свое мобильное приложение из-за нехватки денег и персонала. Оно было предназначено для поиска новостей и покупки билетов на матчи.
29 октября состоялся суд, который должен был объявить ликвидацию клуба. Однако финансовый план представителей "Бордо" убедил судейскую коллегию и они перенесли заседание на 30 января 2025 года. Это означает, что у команды есть время, чтобы найти дополнительные источники финансирования.
«Бордо» выступает в четвертом по силе французском дивизионе и занимает всего 10 место. За свою историю команда 6 раз становилась чемпионом Франции, 4 раза выигрывала Кубок, трижды побеждала в Суперкубке.
Популярное сейчас
- КДК раздал наказания по итогам матча Динамо - Шахтер
- Шевченко - один из "злодеев". FourFourTwo составил топ-10 "ограблений" в истории Золотого мяча
- Несмотря на победу 7:0, тренер Динамо раскритиковал своих игроков
- Мбаппе пытался стать совладельцем еще одного клуба
- Букет или Range Rover? Анастасия Лунина похвасталась шикарным подарком от мужа
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium