  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Французская команда вынуждена удалить свое мобильное приложение
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Французская команда вынуждена удалить свое мобильное приложение

Франция
Обновлено

Скоро оно может совсем не понадобиться

Французская команда вынуждена удалить свое мобильное приложение

Фото: ФК Бордо

Новина українською

"Бордо" сообщил, что вынужден удалить свое мобильное приложение из-за нехватки денег и персонала. Оно было предназначено для поиска новостей и покупки билетов на матчи.

Читайте такжеТренер ФК Бордо: Я хочу вернуть клуб в Лигу 1

29 октября состоялся суд, который должен был объявить ликвидацию клуба. Однако финансовый план представителей "Бордо" убедил судейскую коллегию и они перенесли заседание на 30 января 2025 года. Это означает, что у команды есть время, чтобы найти дополнительные источники финансирования.

«Бордо» выступает в четвертом по силе французском дивизионе и занимает всего 10 место. За свою историю команда 6 раз становилась чемпионом Франции, 4 раза выигрывала Кубок, трижды побеждала в Суперкубке.

По теме
yellow-arrow
Тренер ПСЖ недоволен тем, что санкции применяются только к его клубу
yellow-arrow
Будущее спортивного советника ПСЖ в команде под вопросом: переговоры о продлении контракта продолжаются
yellow-arrow
ПСЖ продолжит сотрудничество с ключевым игроком сборной Марокко - Романо
Бордо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Calciomerceto
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости