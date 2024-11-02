Лига 1. ПСЖ - Ланс 1:0. Победа парижан с оглядкой на матч с матрасниками

В десятом туре Лиги 1 чемпион Франции на своем поле принимал "Ланс". Игроки "ПСЖ" с самого начала завладели инициативой, что принесло свои плоды. У гостей произошел провал на правом фланге обороны, потому что Брэдли Барколя пол поля пробежал в одиночестве и без сопротивления прострелил вдоль ворот Самбы, а Усман Дембеле с нескольких метров замкнул эту передачу. Чуть позже капитан "Ланса" спас свою команду от пропущенного мяча: Хакими ворвался в штрафную площадку соперника и отпасовал на Фабиана Руиса, однако удар испанца ногой отразил голкипер гостей. В середине встречи "кроваво-золотые" могли сравнять счет во встрече, но после навеса в сторону Зарури, удар марокканца пришелся во вратаря "парижан". Далее Асенсио не сумел реализовать ошибку игроков "Ланса" в обороне, поскольку снова свою команду спас Брис Самба. В конце первого тайма Марко Асенсио разыграл удачную комбинацию с Барколя, однако испанец с острого угла попал в голкипера гостей.

После перерыва "Ланс" перехватил игровую инициативу и мог отличиться забитым мячом: Анди Диуф совершил сольный проход, однако его удар с рикошетом от игрока "парижан" прошел мимо ворот хозяев. А дальше гости остались в меньшинстве, поскольку Абдукодир Хусанов грубо нарушил правила над одним из футболистов "ПСЖ", за что получил прямую красную. В середине второго тайма Брэдли Барколя и Дезире Дуэ могли удвоить преимущество в счете, однако в первом случае Брис Самба совершил спасительный сейв, а в другом после рикошета от защитника "Ланса" мяч прошел мимо ворот. В концовке матча хозяева ничего не позволили создать у собственной штрафной, а в нападении только Дезире Дуэ упустил возможность отличиться в поединке, не попав с близкого расстояния в створ ворот. Финальный свисток арбитра встречи зафиксировал минимальную победу "ПСЖ", где команда Луиса Энрике для этого приложила минимум усилий. Теперь "парижан" ожидает важный поединок в Лиге чемпионов с мадридским "Атлетико", поскольку оба клуба находятся в плохом турнирном положении, поэтому битва здесь будет за все "шесть" очков.

Лига 1. 10-й тур

Париж, "Парк де Пренс"

ПСЖ - Ланс 1:0

Голы: Дембеле, 4

Предупреждения: Маркиньос - Хусанов, Гради, Диуф, Дансо

Удаление: Хусанов 59

ПСЖ: Сафонов - Хакими, Маркиньос, Пачо, Н. Мендеш - Руис (Заир-Эмери, 71), Витинья, Невеш - У. Дембеле (Ли Кан Ин, 61), Асенсио (Д. Дуэ, 71), Барколя

Ланс: Самба - Гради (Сарр, 63), Дансо, Хусанов - Чавес, А. Диуф (Кошта, 80), Томассон (Эль Айнауи, 63), Мачадо - Сотока (Оджедиран, 20), Нзола, Зарури (Ласкари, 80)