Лига 1. Избиение Ренна, вторая победа Тулузы кряду и заруба в битве аутсайдеров

"Тулуза" буквально за 2 тура вырвалась из подвалов турнирной таблицы, вслед за "Монпелье" одолев крепкий "Реймс". Главным героем TFC снова стал Закария Абухляль. Нидерландский вингер вслед за дублем на прошлой неделе забил единственный в концовке сегодняшней игры.

Откровенно говоря, "Тулузе" этим вечером повезло. "Реймс" очень серьезно давил на соперника в первой половине. Имели гости свои шансы и незадолго до точного удара Абухляля. Так Накамура буквально с нескольких метров умудрился попасть в перекладину незадолго до гола. Но "Тулуза" оказалась удачливее. 1:0.

Еще большим сюрпризом стало разгромное фиаско "Ренна" на "Аббе-Дешам". Подопечные Жюльена Стефана были разбиты прошлогодним триумфатором Лиги 2 "Осером", который продолжает снимать головы топов и крепких середняков. Бургундцы до этого обыгрывали "Ниццу" (2:1), "Брест" (3:0) и "Реймс" (2:1). А взять очки на стадионе новичка пока удалось лишь "Монако". Научиться бы еще так в гостях играть (всего 1 пункт в кампании), и о выживании беспокоиться не придется.

Вдохновителем победы стал Гаэтан Перрен, оформивший дубль. Автор 17-ти результативных действий в прошлой кампании в середине первой половины дважды шокировал гостей. Сначала шикарным дальним ударом, а затем после разительной контратаки. "Ренн" пытался совершить камбек, был отмененный гол Калимуэндо после перерыва. Но вместо этого гости еще и привезли себе пенальти, что сняло все вопросы. А в концовке Адо довел счет до совсем неприличного.

Тренд на домашние победы воскресным вечером поддержал "Гавр". "Мерлузовые" сегодня принимали единственную команду, которая перед этим туром шла ниже них. И "Монпелье" долго давал гостям равный бой, который к тому же был весьма закрытым. Но в конце концов оборона "Монпелье" все же дала сбой, и Туре в финальных раундах с пенальти добыл важные 3 пункта для своей команды.

Лига 1. 10-й тур

Тулуза, Стадиум де Тулуз

Тулуза – Реймс 1:0

Гол: Абухляль 84

Тулуза: Рест, Маккензи, Крессуэлл, Сидибе, Деннум, Сьерро, Кассерес, Каманси (Суасо, 73), Гбоо (Бабика, 73), Кинг, Абухляль (Магри, 90+4)

Реймс: Диуф, Акьеме, Агбаду, Кипре, Окуму (Диакон, 86), Коне (Бамба, 90), Фофана (Сангюи, 73), Атангана Эдоа, Накамура, Диаките (Сиссоко, 90), Ито

Осер, Аббе-Дешам

Осер – Ренн 4:0

Голы: Перрен 27, 39, Синайоко 65 (п), Адо 90+2

Осер: Леон, Акпа, Жубал, Диоманде, Траоре (Онаиву, 78), Перрен (Равелосон, 85), Менса, Хувер (Диуссе, 85), Дануа, Овусу (Айе, 85), Бэйр (Синайоко, 56)

Ренн: Манданда, Трюффер, Ву (Файе, 46), Эстигор, Хатебур (Ассиньон, 61), Матусива (Сантамария, 46), Жота (Гренбек, 73), Камара (Гуири, 46), Блас, Гомес, Калимуэндо

Гавр, Стад Океан

Гавр – Монпелье 1:0

Гол: Туре 73 (п)