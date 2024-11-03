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Лига 1. Нант – Марсель 1:2. Гринвуд продолжает тащить Олимпик
7-й гол Гринвуда приносит 6-ю победу
Фото: Olympique de Marseille, Х
Лига 1. 10-й тур
Нант, Стад Божуар
Нант – Марсель 1:2
Голы: Кадевере 39 – Мопе 24, Гринвуд 61
После избиения в Ле Класик "Марсель" сумел вернуться на победную тропу, минимально переиграв "Нант". Выезд на "Стад Божуар" к одному из аутсайдеров чемпионата обернулся серьезными трудностями для подопечных Роберто Де Дзерби. Но индивидуальный класс Мейсона Гринвуда снова пришел на помощь "Олимпику", забившего свой 7-й мяч в Лиге 1.
Не в первый раз в сезоне откровенный автобус стает серьезной проблемой для "Марселя" образца этого сезона. А зная умение Антуана Комбуаре парковаться, затруднения читались еще до стартового свистка. Реализованный на 24-й минуте момент Мопе стал единственным большим шансом гостей за игру.
Но даже в той голевой атаке свое делало сделала глупая позиционная ошибка центрбеков "Нанта" и индивидуальный проход вингера Роу, по сути сделавшего гол. А так при владении в районе 73-79% "Олимпик" просто безыдейно перекатывал мяч вдоль и поперек. Ничего лучше "отдай вингеру и пускай он попробует создать что-то после ситуации 1 в 1" гости так и не придумали.
Особенно в этом смысле показательны 4 удара "Марселя" после перерыва на общий вес xG 0.16. Это при том, что счет был равным в начале второй половины. Да, не хватало дисквалифицированной десятки Харита, но оправданием это назвать трудно. Игра свелась к попыткам Гринвуда уйти сразу от нескольких соперников. Порой англичанин заигрывался и его забеги заканчивались на попытке обыграть четвертого оппонента в эпизоде.
Но Де Дзерби не бесился у бровки и не стал менять Мейсона. Потому что иных вариантов не имел. В итоге один из таких эпизодов завершился фирменным выстрелом Гринвуда в нижний угол из-за пределов штрафной, сделавший результат матча. Был шанс забить издали еще раз у Рабьо. А его удар стал возможен после того, как Гринвуд ушел от двоих и потерял мяч. Вот такой нынче ДеДзерби-болл.
Еще больше удивила защита "Марселя". Эксперимент с Кондогбиа в роли центрбека пора завершать. Кондогбиа сделал по подарку Кадевере в каждом из таймов. Потерял позицию при результативной атаке "Нанта". Да, кадровый потенциал в защите у "Марселя" жуткий, но желание разместить всех лучших футболистов на поле приводит к вот таким перфомансам.
Нант: Ляфон – Коцца, Паллуа, Кастеллетто, Коко (Амьян, 70) – Дуглас (Гирасси, 80), Чиривелья – Томас (Ганаго, 68), Саймон, Кадевере (Гбамен, 80) – Мохамед (Аблин, 68).
Марсель: Рульи – Мерлен (Мурильо, 59), Балерди, Кондогбиа, Лирола (Корнелиус, 69) – Хейбьерг, Рабьо – Роу (Брассье, 69), Коне (Луис Энрике, 59), Гринвуд – Мопе
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