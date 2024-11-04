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Погоня Де Дзерби за ПСЖ продолжается. Нант - Марсель 1:2. Видео голов и обзор матча
Кое-как реабилитировались за разгром в "Ле Класик"
DAMIEN MEYER/AFP
"Марсель" одержал выездную победу над "Нантом" в 10-м туре чемпионате Франции.
Победу гостям во втором тайме принёс забитый мяч Мейсона Гринвуда.
На данный момент подопечные Роберто Де Дзерби делят второе место с "Монако" в турнирной таблице Лиги 1, отставая от "Пари Сен-Жермена" на шесть очков.
Нант, "Стад Божуар"
"Нант" – "Марсель" 1:2
Голы: Кадевере 39 – Мопе 24, Гринвуд 61
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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