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Жюльен Стефан на выход?! Ренн рассматривает кандидатуру бывшего тренера Наполи и Ромы
Красно-черные имеют проблемы в чемпионате
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Этим летом "Ренн" выложил почти 80 миллионов евро на усиление своего состава. К "красно-черным" прибыл ряд интересных исполнителей, таких как Жота и Мика Фае, что открывало перспективу амбициозного и довольно интересного сезона. Однако, реальность для команды сейчас совсем другая: подопечные Жюльена Стефана с 11 очками находятся на 13-м месте, а вчера потерпели тяжелое поражение от "Осера", проиграв сопернику со счетом 4:0.
По информации Foot Mercato, "Ренн" рассматривает кандидатуру Руди Гарсии на должность тренера команды. Будущее Жюльена Стефана под большим вопросом, и очень вероятно, что он будет уволен в ближайшие несколько дней. Последним клубом, которым руководил Руди Гарсия, был "Наполи", с которым он поработал чуть больше четырех месяцев. Несмотря на провальные результаты с итальянцами, француз неплохо себя показал в Лиге 1, когда он возглавлял "Лион", "Марсель" и "Лилль". Кроме того, Игор Тудор и Патриа Виейра также являются кандидатами на тренерское кресло "красно-черных".
Добавим, что следующий матч "Ренн" проведет 10 ноября дома против "Тулузы".
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