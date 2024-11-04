  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Жюльен Стефан на выход?! Ренн рассматривает кандидатуру бывшего тренера Наполи и Ромы
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жюльен Стефан на выход?! Ренн рассматривает кандидатуру бывшего тренера Наполи и Ромы

Франция

Красно-черные имеют проблемы в чемпионате

Жюльен Стефан на выход?! Ренн рассматривает кандидатуру бывшего тренера Наполи и Ромы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Этим летом "Ренн" выложил почти 80 миллионов евро на усиление своего состава. К "красно-черным" прибыл ряд интересных исполнителей, таких как Жота и Мика Фае, что открывало перспективу амбициозного и довольно интересного сезона. Однако, реальность для команды сейчас совсем другая: подопечные Жюльена Стефана с 11 очками находятся на 13-м месте, а вчера потерпели тяжелое поражение от "Осера", проиграв сопернику со счетом 4:0.

По информации Foot Mercato, "Ренн" рассматривает кандидатуру Руди Гарсии на должность тренера команды. Будущее Жюльена Стефана под большим вопросом, и очень вероятно, что он будет уволен в ближайшие несколько дней. Последним клубом, которым руководил Руди Гарсия, был "Наполи", с которым он поработал чуть больше четырех месяцев. Несмотря на провальные результаты с итальянцами, француз неплохо себя показал в Лиге 1, когда он возглавлял "Лион", "Марсель" и "Лилль". Кроме того, Игор Тудор и Патриа Виейра также являются кандидатами на тренерское кресло "красно-черных".

Добавим, что следующий матч "Ренн" проведет 10 ноября дома против "Тулузы".

По теме
yellow-arrow
Погоня Де Дзерби за ПСЖ продолжается. Нант - Марсель 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Шахтер в ЛЧ, Динамо в ЛЕ, дерби Лондона и много УПЛ. Расписание футбола на 4 – 10 ноября
yellow-arrow
Лига 1. Нант – Марсель 1:2. Гринвуд продолжает тащить Олимпик
Руди Гарсия Ренн Жюльен Стефан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости