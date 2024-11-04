Жюльен Стефан на выход?! Ренн рассматривает кандидатуру бывшего тренера Наполи и Ромы

Этим летом "Ренн" выложил почти 80 миллионов евро на усиление своего состава. К "красно-черным" прибыл ряд интересных исполнителей, таких как Жота и Мика Фае, что открывало перспективу амбициозного и довольно интересного сезона. Однако, реальность для команды сейчас совсем другая: подопечные Жюльена Стефана с 11 очками находятся на 13-м месте, а вчера потерпели тяжелое поражение от "Осера", проиграв сопернику со счетом 4:0.

По информации Foot Mercato, "Ренн" рассматривает кандидатуру Руди Гарсии на должность тренера команды. Будущее Жюльена Стефана под большим вопросом, и очень вероятно, что он будет уволен в ближайшие несколько дней. Последним клубом, которым руководил Руди Гарсия, был "Наполи", с которым он поработал чуть больше четырех месяцев. Несмотря на провальные результаты с итальянцами, француз неплохо себя показал в Лиге 1, когда он возглавлял "Лион", "Марсель" и "Лилль". Кроме того, Игор Тудор и Патриа Виейра также являются кандидатами на тренерское кресло "красно-черных".

Добавим, что следующий матч "Ренн" проведет 10 ноября дома против "Тулузы".