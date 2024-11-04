Французский "Лион" заинтересован в подписании бразильского таланта.

Нападающий "Васко дf Гама" Райан привлёк внимание французского клуба. По информации Globo, "Лион" направил официальное предложение за футболиста в размере 14 млн евро (86 млн реалов).

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Райан – правый вингер молодёжной сборной Бразилии. В 29 играх за "Васко де Гама", бразилец забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.

TransferMarkt оценивает игрока в 7 млн евро. Контракт с клубом действителен до декабря 2025 года.