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Лион заинтересован в подписании бразильского таланта

Франция
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Французский клуб направил официальное предложение

Лион заинтересован в подписании бразильского таланта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французский "Лион" заинтересован в подписании бразильского таланта.

Нападающий "Васко дf Гама" Райан привлёк внимание французского клуба. По информации Globo, "Лион" направил официальное предложение за футболиста в размере 14 млн евро (86 млн реалов).

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Райан – правый вингер молодёжной сборной Бразилии. В 29 играх за "Васко де Гама", бразилец забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.

TransferMarkt оценивает игрока в 7 млн евро. Контракт с клубом действителен до декабря 2025 года.

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Васко да Гама (Бразилия) Лион
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Источник:
GeGlobo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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