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Чутки стали реальністю: Ренн звільнив головного тренера команди

Франция
Обновлено

Существует немало специалистов, которые могут заменить 44-летнего менеджера

Чутки стали реальністю: Ренн звільнив головного тренера команди

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Красно-черные" выложили немалую сумму на усиление состава в летнее трансферное окно. Зато сейчас "Ренн" занимает 13-е место в Лиге 1 и находится в двух очках от зоны вылета.

Руководство клуба решило не затягивать с изменениями и уволило Жульена Стефана с должности главного тренера. Вместе с ним команду покидают еще двое ассистентов Дени Занько и Бузиан Бенараиби. Среди кандидатов, которые могут возглавить "Ренн", французская пресса называла Руди Гарсию, Игора Тудора, Хорхе Сампаоли, Хабиба Бее и Патрика Виейра.

Сейчас исполнять обязанности главного тренера "красно-черных" будет Себастьен Тамбуре, который вогзглавляет молодежную команду.

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Источник:
Ренн
Опубликовал: Александр Гресь
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