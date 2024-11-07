Чутки стали реальністю: Ренн звільнив головного тренера команди

"Красно-черные" выложили немалую сумму на усиление состава в летнее трансферное окно. Зато сейчас "Ренн" занимает 13-е место в Лиге 1 и находится в двух очках от зоны вылета.

Руководство клуба решило не затягивать с изменениями и уволило Жульена Стефана с должности главного тренера. Вместе с ним команду покидают еще двое ассистентов Дени Занько и Бузиан Бенараиби. Среди кандидатов, которые могут возглавить "Ренн", французская пресса называла Руди Гарсию, Игора Тудора, Хорхе Сампаоли, Хабиба Бее и Патрика Виейра.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 7, 2024

Сейчас исполнять обязанности главного тренера "красно-черных" будет Себастьен Тамбуре, который вогзглавляет молодежную команду.