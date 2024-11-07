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Чутки стали реальністю: Ренн звільнив головного тренера команди
Существует немало специалистов, которые могут заменить 44-летнего менеджера
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Красно-черные" выложили немалую сумму на усиление состава в летнее трансферное окно. Зато сейчас "Ренн" занимает 13-е место в Лиге 1 и находится в двух очках от зоны вылета.
Руководство клуба решило не затягивать с изменениями и уволило Жульена Стефана с должности главного тренера. Вместе с ним команду покидают еще двое ассистентов Дени Занько и Бузиан Бенараиби. Среди кандидатов, которые могут возглавить "Ренн", французская пресса называла Руди Гарсию, Игора Тудора, Хорхе Сампаоли, Хабиба Бее и Патрика Виейра.
COMMUNIQUÉ OFFICIEL— Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 7, 2024
Сейчас исполнять обязанности главного тренера "красно-черных" будет Себастьен Тамбуре, который вогзглавляет молодежную команду.
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