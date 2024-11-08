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Бывший тренер Севильи и сборной Аргентины близок к тому, чтобы возглавить Ренн

Франция

Этот специалист ранее работал во французском чемпионате

Бывший тренер Севильи и сборной Аргентины близок к тому, чтобы возглавить Ренн

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Ренн" объявил об увольнении Жульена Стефана с должности главного тренера команды. Еще перед этим решение в СМИ появлялась информация о потенциальных кандидатах, которые могли бы возглавить "красно-черных".

Как сообщает Foot Mercato, руководство клуба приняло решение о сотрудничестве с Хорхе Сампаоли. Аргентинский тренер уже сегодня вылетел во Францию, чтобы согласовать все детали контракта с "Ренном". Ранее он уже работал в Лиге 1, когда с марта 2021 по июль 2022 гг. Сампаоли возглавлял "Марсель".

Добавим, что сейчас "Ренн" занимает 13-е место в Лиге 1 и находится в двух очках от зоны вылета. Следующий матч "красно-черных" состоится 10 ноября дома против "Тулузы".

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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