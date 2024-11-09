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"Я готов уйти": Де Дзерби прокомментировал второе поражение Марселя за три матча

Франция

Если проблема именно в нем

"Я готов уйти": Де Дзерби прокомментировал второе поражение Марселя за три матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби эмоционально прокомментировал домашнее поражение в 11 туре французской Лиги 1 против "Осера" (1:3).

“Если проблема во мне, я готов уйти.

Я не хочу оправдываться и говорить вздор. Я не собираюсь убегать, мы должны смотреть в глаза реальности”, – сказал итальянец.

Это было второе поражение провансальцев за три поединка 27 октября “Марсель” также дома проиграл “ПСЖ” 0:3.

Подопечные Де Дзерби идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Отрыв от первых парижан составляет шесть очков.

Итальянец возглавляет провансальцев с лета этого года. Его контракт рассчитан до 2027 года.

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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Максим Кучер
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