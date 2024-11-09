Бундеслига. Ретравматизация Дортмунда, неубедительная Бавария и обессиленный Байер

"Боруссия" проиграла четвертый выездной матч Бундеслиги кряду, бесславно отлетев на "Мева Арена". После подвига против Лейпцига и выстраданной победы "Штурмом" в ЛЧ на прошлой неделе у команды Нури Шахина банально не оставалось сил для сопротивления. Ведь кадровые проблемы никуда не делись (в обойме осталось 12 игроков первой команды).

Новоявленный центрбек Эмре Джан сломал игру своей команды еще в первые полчаса, получив удаление за подкат прямой ногой. Рюэрсона на левом краю обороны всю игру мучал латераль хозяев Каси, вскоре отдавший ассист на Ли Чжэ Сона. Кореец до конца тайма привез пенальти на свои ворота, но до перерыв его команда не дожила с паритетом.

В компенсированное уже по другому краю прорвал оборону да Кошта. А сразу после перерыва Небелю ассисстирвал Мвене, поставившего точку. "Майнц" третий год кряду издевается над "Боруссией" дома. Сначала забрали титул, а затем ретравматизировали БД двумя победами, каждый раз напоминая об утерянном чемпионстве.

Невнятное съездила в Гамбург "Бавария", выдав один из худших своих перфомансов в Бундеслиге при Компани. "Санкт-Паули" уже успел надоесть топам своим закрытым стилем, который продуцирует третий наименее результативный футбол в Германии (меньше забивают только в играх Лейпцига и "Униона"). Но "рекордмайстер" сегодня выдал что-то в духе Томаса Тухеля в плане позиционной атаки. И если бы не феноменальный лонгшот Мусиалы, мучаться пришлось бы дольше. А то и терять очки.

"Байер" был повеселее "Баварии" в атаке, хотя тоже довольно сдержанным. Но подвело против "Бохума" другое. После крайне уверенного первого часа игры у подопечных Алонсо закончилась энергия. Что позволило худшей команде Бундеслиги заковырять ответный мяч за минуту до конца. И отпраздновать первый набранный пункт при Дитере Хекинге.

Параллельно "Вердер" добыл свою первую домашнюю победу в кампании, справившись с новичками лиги из Киля. "Хольштайн" долго держался в Бремене, пока на первый план не вышли новые лица хозяев. Юный Кеке Топп на прошлой неделе забил первый гол в Бундеслиге. А сегодня таргетмен на предпоследней минуте отметился еще и победным ассистом на Оливера Берка. Для шотландца этот мяч тоже стал дебютный за клуб.

Бундеслига. 10-й тур

Майнц, Мева Арена

Майнц – Боруссия Дортмунд 3:1

Голы: Ли Чжэ Сон 36, Буркардт 45+3, Небель 54 – Гирасси 40 (п)

Удаление: Джан 27

Майнц: Центнер, Кор, Белль, да Кошта (Видмер, 81), Ли Чжэ Сон (Зиб, 90), Небель (Хон Хен Сок, 85), Мвене, Амири, Сано, Каси, Буркардт (Онисиво, 90)

Боруссия Д: Майер, Рюэрсон (Кабар, 74), Шлоттербек, Джан, Гросс, Нмеча (Люрс, 59), Брандт (Кэмпбелл, 74), Забитцер, Гиттенс (Мален, 59), Байер (Ян Коуто, 59), Гирасси

Гамбург, Миллернтор-Штадион

Санкт-Паули – Бавария 0:1

Гол: Мусиала 22

Санкт-Паули: Василь, Ритцка, Салиакас, Метс, Валь, Смит (Дзвигала, 89), Афолайян (Вагнер, 74), Бухалфа (Синани, 89), Ирвайн, Гилавоги, Эггештайн (Альберс, 81)

Бавария: Нойер, Дэвис, Ким Мин Чжэ, Упамекано, Геррейру (Лаймер, 70), Горецка (Пальинья, 82), Киммих, Коман (Гнабри, 69), Мусиала (Мюллер, 90), Сане (Олисе, 82), Кейн

Бохум, Воновия Рурштадион

Бохум – Байер 1:1

Голы: Мийоси 89 – Шик 18

Бохум: Древес, Хольтманн (Гамбоа, 69), Пасслак (де Вит, 78), Виттек, Медич, Эрманн (Ордец, 90+3), Брошински (Мийоси, 69), Сиссоко, Лосилла (Дашнер, 69), Беро, Хофманн

Байер: Градецки, Инкапье, Та, Тапсоба, Виртц, Хофманн (Телла, 64), Гримальдо, Фримпонг (Алеиш Гарсия, 87), Джака, Андрих, Шик (Бонифейс, 77)

Бремен, Везерштадион

Вердер – Хольштайн 2:1

Голы: Стаге 36, Берк 89 – Харрес 48