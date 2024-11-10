Лига 1. 11-й тур

Анже, Стад Раймон Копа

Анже – ПСЖ 2:4

Голы: Леполь 90+1, Биэнла 90+7 – Ли Кан Ин 17, 20, Барколя 31, 45+2

"Пари Сен-Жермен" ушел на международный перерыв с четырьмя победами кряду в Лиге 1 и 6-очковым отрывом от ближайшего конкурента. Очередной их жертвой стал новичок чемпионата "Анже". Единственное, что может напрягать Луиса Энрике, это неутешительные результаты в ЛЧ, где парижане посреди недели потерпели второе поражение в кампании от "Атлетико". Из позитивного – во второй раз подряд удалось обойтись без осечек после европейского мидвика. Для Парижа это редкость.

Излюбленный план Энрике с ложной девяткой сегодня работал как по маслу. Потому "Анже" чемпионы уложили буквально одной левой. Это нетрудно, когда левая принадлежит Марко Асенсио. Кормились с его движения и передач Ли Кан Ин и Барколя, которые оформили по дублю еще до перерыва. Мог и свободная восьмерка Маюлю, но свои открывания молодой талант не поддерживал хладнокровием у чужих ворот.

Стартовый план Энрике разбивал "Анже" в первой половине. Выманивали опорников Белькебла и Ахолу в прессинг и затем атаковали зону между линий. А также таргетили пространство между правым фулбеком Аркю и молодым ЦЗ Биэнла. Пристальная опека Барколя от опытного Аркю сыграла только во вред.

На 17-й и 20-й минутах Асенсио дважды похоже помог забить Ли Кан Ину. В первом эпизоде Марко забежал в канал между Аркю и Биэнла и прострелил корейцу на второй темп (Заир-Эмери едва коснулся мяча по его пути в штрафную). Во втором Барколя выманил Аркю, туда упал Асенсио, который катнул Ли Кан Ину вдоль 11 метров. Тот снова был точен.

Третий гол – с контратаки. Снова Асенсио. Хакими отобрал на чужой трети, мяч дошел до Марко, который выждал врывания Барколя и создал третий гол из трех. На второй Барколя ассистировал Ли Кан Ин. На этот раз кореец подал инсайду на голову. Хотя атака опять началась с того, что полобороны выдернулась на Барколя, и после двухходовки Брэдли уже абсолютно свободным замыкал по центру ворот. Еще и оказавшись не единственным ненакрытым игроком Парижа в сердце штрафной.

Второй тайм был простой формальностью, а с заменами Энрике в перерыве и уходом Хакими и Барколя игра утратила яркие тона. Фарид Эль-Мелали был особенно счастлив, что Ашраф поле покинул. Левый вингер набил себе статистику из 9 удачных обводок и 5 заработанных штрафных. Хотя креатив алжирца с созданием моментов помогал не очень.

Зато пошло у хозяев в компенсированное, ведь ПСЖ совсем обленился.Леполь в компенсированное время роскошно забил слету мяч престижа, а ассист пришел как раз из зоны Заге, заменившего Хакими. А Биэнла компенсировал одну из своих ошибок в защите голом с корнера.

Анже: Фофана – Анен (Экоми, 90), Лефор, Биэнла, Аркю – Белькебла, Ахолу (Белькдим, 68) – Эль-Мелали (Леполь, 79), Абделли, Аллевина (Рао-Лисоа, 68) – Ньян (Дьенг, 79)

ПСЖ: Доннарумма – Бералдо, Шкриньяр, Маркиньос, Хакими (Загe, 46) – Меюлю (Коло-Муани, 66), Фабиан Руис, Заир-Эмери (Дембеле, 66) – Барколя (Дуэ, 46), Асенсио, Ли Кан Ин (Невеш, 90+1)