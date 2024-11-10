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Бывший тренер Шахтера - своим игрокам: Вы унизили меня
Накричал на игроков и показал контракт от М
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Осер" обыграл "Марсель" со счетом 3:1.
По информации L’Équipe, после завершения матча главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби отрицательно высказался по отношению к игрокам, сказав:
"Вы унизили меня, вы унизили наш клуб перед нашими болельщиками", — сообщает издание.
Также L’Équipe отмечает, что итальянец получил проектор и показал команде предложение контракта от "Манчестер Юнайтед" с загрязненными финансовыми деталями, но так, чтобы был виден логотип клуба.
"Вот где я мог быть, но ставлю свою страсть выше денег. Я пришел в "Марсель" за страстью", — сказал Де Дзерби после этого.
Напомним, "Марсель" занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата Франции, в своих последних пяти матчах "голубые" дважды проиграли, дважды победили и однажды сыграли вничью.
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