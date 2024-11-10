Бывший тренер Шахтера - своим игрокам: Вы унизили меня

Вчера "Осер" обыграл "Марсель" со счетом 3:1.

По информации L’Équipe, после завершения матча главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби отрицательно высказался по отношению к игрокам, сказав:

"Вы унизили меня, вы унизили наш клуб перед нашими болельщиками", — сообщает издание.

Также L’Équipe отмечает, что итальянец получил проектор и показал команде предложение контракта от "Манчестер Юнайтед" с загрязненными финансовыми деталями, но так, чтобы был виден логотип клуба.

"Вот где я мог быть, но ставлю свою страсть выше денег. Я пришел в "Марсель" за страстью", — сказал Де Дзерби после этого.

Напомним, "Марсель" занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата Франции, в своих последних пяти матчах "голубые" дважды проиграли, дважды победили и однажды сыграли вничью.