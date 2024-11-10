ПСЖ нацелился на вратаря Реал Мадрида

"ПСЖ" хочет подписать Тибо Куртуа летом 2026 года.

По информации источника, "ПСЖ" планирует подписать голкипера мадридского "Реала" Тибо Куртуа в качестве свободного агента в 2026 году.

Отмечается, что Луис Энрике устал от постоянных ошибок Джанлуиджи Доннаруммы. Главный тренер ПСЖ считает, что причиной частых ошибок итальянского голкипера является отсутствие конкуренции на позиции.

Отмечается, что если Куртуа даст "зеленый" свет, "ПСЖ" предложит 32-летнему голкиперу вдвое большую зарплату, чем он получает сейчас в "Реале".