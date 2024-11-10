Лига 1. Боевая ничья Ниццы и Лилля, Лион торжествует в дерби, Монпелье восстает из пепла

В самом громком противостоянии французского игрового дня "Ницца" и "Лилль" выдали боевую ничью с элементами драмы. Последняя заключалась в том, что "орлы" на 90+6 со стандарта сумели сравнять счет во второй раз за игру. За характер парней Франка Эса хвалим, но "доги" были лучше. Обидная ничья, третья в 5 последних турах. Но удивительные перфомансы в ЛЧ и место в топ-4 дают "Лиллю" множество поводов для оптимизма.

С оценкой статуса матча на "Альянц Ривьере" наверняка не согласятся болельщики "Лиона" и "Сент-Этьена". Ронское дерби для них – главный матч тура, если не всего первого круга. И даже угасание их любимцев в последние годы никак не сказываются на их оценке. Говорил об этом и Александер Ляказетт, выросший на таких ценностях в клубе. Капитан же важную победу для своей команды и принес единственным голом в ультранапряженной встрече.

Продолжает свое скоропостижное падение "Ренн". Свою первую игру без Жюльена Стефана "красно-черные" закончили 4-м поражением в 6 последних турах. "Тулуза" поразила хозяев в стартовые 23 минуты голами с аута и разительной контратакой. "Ренн" на этом сопротивление закончил, за всю игру нанеся один несчастный удар в створ.

Зато восстал из пепла "Монпелье". Главный аутсайдер Лиги 1 подловил уставший после ЛЧ "Брест". "Монпелье" дважды забили в дебютные четверть часа, после чего с запасом худшая оборона чемпионата внезапно преобразилась и смогла выдержать серьезный напор со стороны "Бреста" без особых проблем.

Наконец "Гавр" бесславно уступил дома "Реймсу". 7 поражений в 8 последних турах – повод задуматься о смене главного тренера Дидье Дигара. Который и стартовым планом свою команду подвел, и еще и удаление за споры схлопотал уже на 22-й минуте. Правда, в тому моменту счет уже был 0:2, потому особой разницы это не сыграло. В отличии от японской связки "Реймса" Накумура-Ито, каждый из которых положил по очередному голу. Для Кейто это уже шестой в кампании, для Дзюни – третий.

Лига 1. 11-й тур

Ницца, Альянц Ривьера

Ницца – Лилль 2:2

Голы: Диоп 56, Луше 90+6 – Пардо 17, Баккер 66

Ницца: Булка, Бар (Диоп, 46), Бомбито, Ндайшиме, Абди, Клосс, Ндомбеле (Луше, 62), Росарио (Буанани, 75), Бога (Оракпо, 84), Чо (Лаборд, 75), Гессан

Лилль: Шевалье, Баккер, Алессандро, Диаките, Манди, Буадди (Гомес, 67), Андре, Мукау, Жегрова (Кабелла, 79), Пардо (Гудмундссон, 80), Дэвид

Лион, Групама Стэдиум

Лион – Сент-Этьен 1:0

Гол: Ляказетт 29

Ренн, Роазон Парк

Ренн – Тулуза 0:2

Голы: Кинг 14, Деннум 23

Монпелье, Моссон

Монпелье – Брест 3:1

Голы: Норден 6 (п), Хазри 12, Кулибали 84 – Мартен 50

Гавр, Стад Океан

Гавр – Реймс 0:3

Голы: Диаките 15, Накамура 21, Ито 57