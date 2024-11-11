Франция
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Спасение в последней атаке. Ницца - Лилль 2:2. Видео голов и обзор матча
Эпичный матч
VALERY HACHE / AFP
"Ницца" расписала ничью с "Лиллем" в домашнем поединке 11-го тура чемпионата Франции.
Одно очко "орлятам" принес забитый мяч Тома Луше на 90+6 минуте.
"Ницца" располагается на шестом месте Лиги 1, "Лилль" - на четвертом.
Ницца, Альянц Ривьера
"Ницца" – "Лилль" 2:2
Голы: Диоп 56, Луше 90+6 – Пардо 17, Баккер 66
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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