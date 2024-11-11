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Бывший игрок сборной Франции Бафетимби Гомис объявил о завершении карьеры

Франция
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Нападающий по-особенному праздновал свои забитые мячи

Бывший игрок сборной Франции Бафетимби Гомис объявил о завершении карьеры

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Один из ведущих игроков Лиги 1 решил повесить бутсы на гвоздь. Бафетимби Гомис, выступавший за "Сент-Этьен", "Лион", "Свонси", "Марсель", официально решил завершить карьеру.

Бывший игрок сборной Франции (12 матчей за национальную команду, 3 гола) сообщил об этом DAZN за несколько минут до начала матча между "Лионом" и "Сент-Этьеном" в воскресенье, 10 ноября. 39-летний нападающий также успел поиграть в Турции ("Галатасарай"), Саудовской Аравии ("Аль-Хиляль"), а последним его клубом карьере был японский "Кавасаки". За свою карьеру француз отметился 347 голами и 75 ассистами в 783 матчах.

Отметим, что Бафетимби Гомис добыл 14 трофеев, среди которых есть Кубок и Суперкубок Франции ("Лион"), а также дважды выигрывал турецкую Суперлигу в составе "Галатасарая".

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Бафетимби Гомис Лион Марсель Сент-Этьен Суонси Кавасаки Фронтале
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Источник:
DAZN France
Опубликовал: Александр Гресь
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