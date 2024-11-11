Кимпембе после долгого отсутствия игровой практики из-за травмы: Думал ли я когда-нибудь о том, чтобы уйти из футбола? Нет, никогда

Чемпион мира 2018 года Преснель Кимпембе попал в лазарет "ПСЖ" еще в феврале 2023 года из-за разрыва правого ахиллова сухожилия. С тех пор французский защитник наблюдал за игрой своих одноклубников с трибун и ему пришлось приложить немало усилий, чтобы не упасть в психологическую яму. Сейчас 29-летний игрок "ПСЖ" тренируется в команде и говорит, что он готов вернуться на поле.

"Я чувствую себя очень хорошо, у меня хорошее самочувствие, я снова начал тренироваться, но это был долгий год. Думал ли я когда-нибудь о том, чтобы уйти из футбола? Нет, никогда. Я разорвал ахиллово сухожилие, а это худшая травма, хуже крестообразной связки. В этот момент вы начинаете сомневаться во всем, и хотя люди видят меня немного мертвым, я знаю, что я вернусь. Никогда в жизни я бы не подумал, что не буду играть полтора или даже два года, и буду таким терпеливым, буду ждать каждый день на тренировках, не зная, когда вернусь. Когда придет время, вы откроете для себя нового Преснеля, всегда готового защищать цвета клуба на все 100%, с такой же выносливостью и таким же энтузиазмом", - цитирует француза Foot Mercato.

Добавим, что следующий матч "ПСЖ" проведет 22 ноября на своем поле против "Тулузы".