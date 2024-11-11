Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Умер лучший африканский бомбардир в истории Лиги 1
Марокканец провел карьеру в нескольких французских клубах
Фото - Nîmes Olympique
9 ноября в возрасте 89 лет скончался Хассан Акесби. Марокканский нападающий свою карьеру провел в "Рабате", "Ним Олимпике", "Реймсе" и "Монако". Хассан Акесби до сих пор остается лучшим африканским бомбардиром в истории Лиги 1, забив 173 гола.
""Ним Олимпик" в трауре. Мы с глубокой скорбью узнали о смерти одного из его легендарных игроков: Хассана Акесби. Он навсегда, и, без сомнения, надолго, останется лучшим бомбардиром в истории клуба. Мы присылаем наши глубочайшие соболезнования его семье и друзьям на родине в Марокко. Покойся с миром, дорогой Хассан", - говорится в заявлении "крокодилов".
Добавим, что Хассан Акесби выигрывал чемпионат Франции в составе "Реймса" в 1962 году. Кроме того, марокканец также является лучшим бомбардиром в истории "Ним Олимпика", отметившись 141 голом в 239 матчах за клуб.
Популярное сейчас
- Победы Динамо и Шахтера, Рома уволила тренера, поражение Барселоны в Ла Лиге. Главные новости за 10 ноября
- За октябрь большинство игроков Ингульца получило половину зарплаты. Некоторым футболистам даже не заплатили минималку, – источник
- Сенсация! Реал Сосьедад — Барселона 1:0. Видео гола и обзор матча
- Бундеслига. Ретравматизация Дортмунда, неубедительная Бавария и обессиленный Байер
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО