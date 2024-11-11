Умер лучший африканский бомбардир в истории Лиги 1

9 ноября в возрасте 89 лет скончался Хассан Акесби. Марокканский нападающий свою карьеру провел в "Рабате", "Ним Олимпике", "Реймсе" и "Монако". Хассан Акесби до сих пор остается лучшим африканским бомбардиром в истории Лиги 1, забив 173 гола.

""Ним Олимпик" в трауре. Мы с глубокой скорбью узнали о смерти одного из его легендарных игроков: Хассана Акесби. Он навсегда, и, без сомнения, надолго, останется лучшим бомбардиром в истории клуба. Мы присылаем наши глубочайшие соболезнования его семье и друзьям на родине в Марокко. Покойся с миром, дорогой Хассан", - говорится в заявлении "крокодилов".

Добавим, что Хассан Акесби выигрывал чемпионат Франции в составе "Реймса" в 1962 году. Кроме того, марокканец также является лучшим бомбардиром в истории "Ним Олимпика", отметившись 141 голом в 239 матчах за клуб.