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Умер лучший африканский бомбардир в истории Лиги 1

Франция
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Марокканец провел карьеру в нескольких французских клубах

Умер лучший африканский бомбардир в истории Лиги 1

Фото - Nîmes Olympique

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9 ноября в возрасте 89 лет скончался Хассан Акесби. Марокканский нападающий свою карьеру провел в "Рабате", "Ним Олимпике", "Реймсе" и "Монако". Хассан Акесби до сих пор остается лучшим африканским бомбардиром в истории Лиги 1, забив 173 гола.

""Ним Олимпик" в трауре. Мы с глубокой скорбью узнали о смерти одного из его легендарных игроков: Хассана Акесби. Он навсегда, и, без сомнения, надолго, останется лучшим бомбардиром в истории клуба. Мы присылаем наши глубочайшие соболезнования его семье и друзьям на родине в Марокко. Покойся с миром, дорогой Хассан", - говорится в заявлении "крокодилов".

Добавим, что Хассан Акесби выигрывал чемпионат Франции в составе "Реймса" в 1962 году. Кроме того, марокканец также является лучшим бомбардиром в истории "Ним Олимпика", отметившись 141 голом в 239 матчах за клуб.

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Источник:
Нім Олімпік
Опубликовал: Александр Гресь
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