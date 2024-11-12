Легенда Арсенала: Нет никакого конфликта между Мбаппе и Дешамом

В СМИ ходят слухи о возможном конфликте между Дидье Дешамом и Килианом Мбаппе. Французский тренер уже второй раз подряд не вызывает в ряды сборной своего капитана, в результате чего и породились немало сообщений об испорченных отношениях между руководителем и игроком. Однако, легенда "Арсенала" и "синих" Робер Пирес уверяет, что все дело заключается в плохой форме 25-летнего нападающего.

"Он сталкивается с сильной критикой как во Франции, так и в Испании, поскольку он не в лучшей форме. Сейчас он не имеет решающего значения для "Реала", не забивает и не создает много голевых моментов. Болельщики "сливочных" возлагали большие надежды на Мбаппе с момента его перехода. Однако, сменить страну, команду и товарищей по команде нелегко, особенно когда это клуб с лучшими игроками планеты. Мбаппе должен принять эту критику, изменить свой стиль игры, признать, что он не в лучшей форме, и улучшить свою игру.

Мбаппе мечтал играть за "Реал Мадрид". Он прекрасно знает, что Винисиус, который является исключительным игроком, занимает ту же позицию, является решающим и забивает много голов. Мбаппе должен приспособиться к этой ситуации и к другой тактике команды. Отказаться от "Реала" трудно для любого игрока. Решение заключается в том, чтобы Мбаппе адаптировался к тактическому стилю "Реала", и это задача Анчелотти - найти тактические решения, которые устроят как Мбаппе, так и Винисиуса. Нет никакого конфликта между Мбаппе и Дешамом. Происходит то, что Мбаппе не на своем обычном уровне, и Дешам сообщил ему по телефону, что не будет его вызывать. Мбаппе является очень важным игроком для сборной Франции и, с моей точки зрения, дать ему отдохнуть в этот момент не является ни проблемой, ни кризисом", - цитирует Робера Пиреса Marca.

Добавим, что в ближайших матчах Лиги наций Франция сыграет против Израиля и Италии.