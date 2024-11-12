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Французский Ренн объявил нового тренера
Специалист уже работал во Франции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Французский "Ренн" объявил нового тренера.
Клуб представил Хорхе Сампаоли новым главным тренером. Контракт с аргентинцем подписан на полтора года.
Le SRFC est heureux d’annoncer la nomination de ???????????????????? ???????????????????????????????? en tant qu’entraîneur de l’équipe professionnelle. ✍️— Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 11, 2024
Le technicien argentin de 64 ans s’est engagé jusqu’en 2026 avec les Rouge et Noir.#DegemerMatJorge
Сампаоли работал в "Севилье", "Марселе", "Атлетико Минейро", "Сантосе" и возглавлял сборные Чили и Аргентины. Последним клубом тренера был бразильский "Фламенго", с которого он ушёл в сентябре 2023 года.
В данный момент "Ренн" в Лиге 1 располагается на 13-м месте с 11-ю набранными очками.
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