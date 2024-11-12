Французский "Ренн" объявил нового тренера.

Клуб представил Хорхе Сампаоли новым главным тренером. Контракт с аргентинцем подписан на полтора года.

Le SRFC est heureux d’annoncer la nomination de ???????????????????? ???????????????????????????????? en tant qu’entraîneur de l’équipe professionnelle. ✍️



Le technicien argentin de 64 ans s’est engagé jusqu’en 2026 avec les Rouge et Noir.#DegemerMatJorge — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 11, 2024

Сампаоли работал в "Севилье", "Марселе", "Атлетико Минейро", "Сантосе" и возглавлял сборные Чили и Аргентины. Последним клубом тренера был бразильский "Фламенго", с которого он ушёл в сентябре 2023 года.

В данный момент "Ренн" в Лиге 1 располагается на 13-м месте с 11-ю набранными очками.