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Французский Ренн объявил нового тренера

Франция

Специалист уже работал во Франции

Французский Ренн объявил нового тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Французский "Ренн" объявил нового тренера.

Клуб представил Хорхе Сампаоли новым главным тренером. Контракт с аргентинцем подписан на полтора года.

Сампаоли работал в "Севилье", "Марселе", "Атлетико Минейро", "Сантосе" и возглавлял сборные Чили и Аргентины. Последним клубом тренера был бразильский "Фламенго", с которого он ушёл в сентябре 2023 года.

В данный момент "Ренн" в Лиге 1 располагается на 13-м месте с 11-ю набранными очками.

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Источник:
Stade Rennais
Опубликовал: Владислав Прийменко
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