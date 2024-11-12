Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дэвид выдвинул требования по контракту Лиллю
Игрок готов уйти свободным агентом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Игрок "Лилля" Джонатан Дэвид выдвинул требования клубу по контракту.
По словам Николо Скиры, нападающий сборной Канады попросил увеличенную зарплату, контракт на 5 лет и бонусы при подписании.
Джонатан Дэвид не хочет продлевать контракт с "Лиллем" и готов уйти в качестве свободного агента в конце сезона. Канадец просит 5-летний контракт с зарплатой € 6M/год и бонусами 10 миллионов при подписании. В настоящее время он зарабатывает 2M/год в Лилле, - сообщает Скира.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Контракт Дэвида с "Лиллем" рассчитан до 2025 года. В этом сезоне Дэвид сыграл 19 игр за французский клуб во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 2 голевые передачи. TransferMarkt оценивает игрока в 45 млн евро.
Популярное сейчас
- Шатерникова рассказала о причине смерти Узелкова
- Главнокомандующий ВСУ встретился с представителями общественности. Что обсуждали?
- Буяльский не сыграет за сборную, новый тренер Спортинга. Главные новости за 11 ноября
- Бывший тренер Шахтера - своим игрокам: Вы унизили меня
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО