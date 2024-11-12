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Дэвид выдвинул требования по контракту Лиллю

Франция

Игрок готов уйти свободным агентом

Дэвид выдвинул требования по контракту Лиллю

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Игрок "Лилля" Джонатан Дэвид выдвинул требования клубу по контракту.

По словам Николо Скиры, нападающий сборной Канады попросил увеличенную зарплату, контракт на 5 лет и бонусы при подписании.

Джонатан Дэвид не хочет продлевать контракт с "Лиллем" и готов уйти в качестве свободного агента в конце сезона. Канадец просит 5-летний контракт с зарплатой € 6M/год и бонусами 10 миллионов при подписании. В настоящее время он зарабатывает 2M/год в Лилле, - сообщает Скира.

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Контракт Дэвида с "Лиллем" рассчитан до 2025 года. В этом сезоне Дэвид сыграл 19 игр за французский клуб во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 2 голевые передачи. TransferMarkt оценивает игрока в 45 млн евро.

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Лилль Джонатан Дэвид
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Источник:
Nicola Schira
Опубликовал: Владислав Прийменко
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