Бывший игрок сборной Франции раскритиковал Ренн относительно назначения новым тренером Сампаоли

Хорхе Сампаоли, который пришел в "Ренн" на смену Жульену Стефану, взял на себя обязательство работать с "красно-черными" до июня 2026 года, пытаясь изменить ситуацию к лучшему. Аргентинец имеет репутацию взрывного тренера, который часто не может остаться в клубе надолго. Чемпион мира-1998 и Евро-2000 в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал решение французского клуба о назначении тренером команды Сампаоли.

"У меня такое впечатление, что он уже не тем, кем был. Сколько лет прошло с тех пор, как у него что-то пошло не так, с тех пор как он дал трещину? Возьмите Паскаля, если вам нужно разбудить "Ренн"! (...) Я бы его никуда не взял, я не могу этого понять. Как по мне, в плане тактики он ничего не показал", - цитирует Кристофа Дюгарри Foot Mercato.

Добавим, что Сампаоли на посту тренера "Ренна" дебютирует 24 ноября на выезде против "Лилля".