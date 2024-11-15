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Официально: Известный французский гранд в следующем сезоне будет играть в Лиге 2, если не решит проблемы с ФФП

Франция
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Шокирующие новости из Франции

Официально: Известный французский гранд в следующем сезоне будет играть в Лиге 2, если не решит проблемы с ФФП

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Французский "Лион" рискует оказаться во втором французском дивизионе в конце сезона, если клуб не решит проблемы с ФФП.

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DNCG (организация, ответственная за мониторинг счетов профессиональных футбольных клубов во Франции) приняла решение в отношении "Лиона". На клуб наложена мера пресечения в виде понижения до Лиги 2, если клубу не удастся погасить свои долги до конца сезона и решить вопрос по ФФП.

Также на французский гранд наложен трансферный бан — запрет на подписание новых игроков.

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Напомним, что "Лион" является семикратным чемпионом Франции, выиграв все семь титулов подряд в период с 2002-го по 2008 год.

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Лион Лига 2 Лига 1
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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Андрей Журба
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