Экс-игрок Монако и ПСЖ призывает Дидье Дешама уйти в отставку

В четверг сборная Франции сыграла в нулевую ничью с Израилем на "Стад де Франс". Результат и содержание игры разочаровали, как и первые результаты этой кампании Лиги наций, где аудитория и посещаемость стадионов падает. Этого было достаточно, чтобы серьезно разозлить экс-игрока "Монако" и "ПСЖ" Жерома Ротена, настаивающего на том, что Дидье Дешам потерял свой стиль и потому пришло время его заменить.

"Когда вы видите отношение тренера, до и во время матча, с точки зрения коммуникации, он ничем не выдает (...) Где можно обвинять игроков, так это на техническом уровне. Любой тренер, кроме Дидье Дешама, сделал бы это лучше. Независимо от того, поставите ли вы Бруно Женезио, Тьерри Анри или Зинедина Зидана, вы можете быть уверены, что будет лучше. Люди откроют для себя другую политику. Вещи абсолютно должны измениться. Как президент [федерации] Диалло может не понимать, что команда всех раздражает?", - заявил в интервью RMC Sport Жером Ротен.

???????? @rothenjerome : "Comment le président de la FFF ne peut pas se rendre compte que l'équipe et le sélectionneur ennuient tout le monde ? Zaïre Emery meneur de jeu pendant 70 minutes les gars, non mais franchement !" #RMCLive pic.twitter.com/NNgwtwSsZj — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) November 15, 2024

Напомним, что после пяти туров в Лиге наций Франция занимает второе место в квартете А2, имея в своем активе 10 очков. В последнем матче группового этапа "синие" завтра на выезде встретятся с итальянцами.