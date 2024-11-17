Дембеле сообщил когда закончит карьеру

Вингер "ПСЖ" и сборной Франции Усман Дембеле рассказал, когда закончит карьеру и чем планирует заниматься после завершения карьеры.

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"Я хочу закончить карьеру в 34 года. Потом я хочу заняться недвижимостью. Инвестировать в Африку, Францию".

Напомним, сейчас игроку Франции 27 лет. За этот сезон он сыграл в 13 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.