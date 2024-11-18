Во Франции напали и ограбили нападающего Монако

Джордж Иленихена не так давно становился героем матча против "Барселоны", помог "Монако" одержать тогда сенсационную победу. Однако, на днях у футболиста случилась менее приятная ситуация.

Как информирует Le Parisien, на 18-летнего нападающего "монегасков" напали и ограбили в субботу вечером, когда он покидал вечеринку в Корбей-Эссонн. Иленихена находился возле своего автомобиля, когда он и его друг увидели появление четырех человек в капюшонах, некоторые из них были вооружены пистолетами. Нападавшие приказали ему отдать ключи от машины, мобильный телефон и роскошную обувь. Под давлением игрок выполнил требование, не оказывая сопротивления. После этого нападавшие скрылись пешком, разбив автомобиль футболиста.

Известно, что Джордж Иленихена вчера подал заявление полиции Корбеля по поводу ограбления. На данный момент подозреваемых в краже еще не задержали.