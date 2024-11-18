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Звездный нападающий ПСЖ прокомментировал слухи о его переходе в другой клуб в январе
Клуб может рассмотреть вариант с его продажей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Рандаль Коло Муани прокомментировал слухи о его возможном уходе из клуба в январе.
"Нет. Я даже не думал о том, чтобы покинуть "ПСЖ". Я хочу и буду продолжать работать и делать все возможное ради "Пари Сен-Жермен", — сказал Коло Муани в интервью для Telefoot.
"Non, moi je n’ai jamais pensé à un départ du PSG en janvier."— Téléfoot (@telefoot_TF1) November 17, 2024
Randal Kolo Muani exclut la possibilité d’un départ lors du mercato hivernal et affirme vouloir continuer à montrer ses capacités et ne rien lâcher au micro de @YassinNfaoui et @BastienAL pic.twitter.com/hGb9bTzGgT
Напомним, что ранее издание Foot Boom информировало о том, что "ПСЖ" будет готов продать Рандаля Коло Муани в ближайшее трансферное окно за сумму около 50 миллионов евро. Также известно о том, что "Ньюкасл" заинтересован в подписании нападающего сборной Франции.
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В этом сезоне Рандаль Коло Муани принял участие в 12 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, отметившись лишь двумя голами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 40 миллионов евро.
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