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Звездный нападающий ПСЖ прокомментировал слухи о его переходе в другой клуб в январе

Франция

Клуб может рассмотреть вариант с его продажей

Звездный нападающий ПСЖ прокомментировал слухи о его переходе в другой клуб в январе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Рандаль Коло Муани прокомментировал слухи о его возможном уходе из клуба в январе.

"Нет. Я даже не думал о том, чтобы покинуть "ПСЖ". Я хочу и буду продолжать работать и делать все возможное ради "Пари Сен-Жермен", — сказал Коло Муани в интервью для Telefoot.

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Напомним, что ранее издание Foot Boom информировало о том, что "ПСЖ" будет готов продать Рандаля Коло Муани в ближайшее трансферное окно за сумму около 50 миллионов евро. Также известно о том, что "Ньюкасл" заинтересован в подписании нападающего сборной Франции.

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В этом сезоне Рандаль Коло Муани принял участие в 12 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, отметившись лишь двумя голами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 40 миллионов евро.

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Пари Сен-Жермен Рандаль Коло Муани “ПСЖ”
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Опубликовал: Андрей Журба
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