"Я мечтаю играть за Барселону". Талантливый нападающий Лилля признался в своих футбольных симпатиях

Талантливый нападающий французского Лилля Джонатан Дэвид дал комментарий изданию The Athletic, в котором он рассказал о своих футбольных предпочтениях, а также о периоде, проведенном во Франции.

"Для меня "Барселона" всегда была той командой, за которую я болел с детства. Со временем, когда ты становишься взрослым, продолжая поддерживать команду, ты мечтаешь однажды сыграть за этот клуб", — сказал Дэвид.

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Пока что неизвестно, станет ли эта мечта реальностью, а сам Дэвид проводит уже свой пятый сезон за французский "Лилль". Он уверен, что ему еще есть чему поучиться.

"Некоторые говорят, что я слишком долго остаюсь в "Лилле", поэтому я не развиваюсь в этом клубе, но я продолжаю расти, я вижу очень много возможностей для улучшения своей игры", — добавил нападающий.

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Добавим, что в этом сезоне 24-летний Джонатан Дэвид провел 19 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись 13 голами и двумя результативными передачами.