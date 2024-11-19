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ПСЖ опровергает информацию о предложении звезде Барселоне, - ответ клуба

Франция
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Возникла дискуссия

ПСЖ опровергает информацию о предложении звезде Барселоне, - ответ клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французский ПСЖ опровергает предложение звезде Барселоне.

По словам L`Equipe, парижский клуб опровергает это, поскольку в финансовом плане этого сделать было невозможно.

Клубные представители говорят, что привычка Луиса Кампоса - заводить контакты и годами держать дела открытыми.

"Со стороны ПСЖ мы категорически отрицаем это "на миллион процентов", утверждая, что Париж не мог позволить себе в финансовом отношении сделать такое предложение прошлым летом.

Луис Кампос поинтересовался во время трансферного окна, чтобы узнать о ситуации с игроком, но у португальца принято заводить контакты и годами держать дела открытыми.", - сообщает L`Equipe.

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Ранее появилась информация, что представитель "Барселоны" Энрик Масип намекал, что парижский клуб хотел заплатить большие деньги за таланта Барселоны.

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Источник:
L`Equipe
Опубликовал: Владислав Прийменко
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