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Лион выставил ценник на воспитанника молодежной академии команды
На этого футболиста претендуют несколько клубов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Летом Райан Шерки находился в поле зрения немалого количества европейских клубов, однако футболист так и остался в "Лионе". Впрочем, французский полузащитник может зимой сменить клубную прописку.
Как информирует Foot Mercato, "ткачи" выставили ценник на своего воспитанника академии. "Лион" составлял стартовую цену для переговоров в 30 млн евро. Другие источники в клубе говорят о минимальной сумме от 30 до 35 млн евро, чтобы попытаться купить игрока. Известно, что сейчас к футболисту проявляют интерес "Ливерпуль" и "Байер".
Добавим, что в этом сезоне Райан Шерки забил 2 гола и отдал 3 ассиста в 11 матчах во всех турнирах.
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