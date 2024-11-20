Лион выставил ценник на воспитанника молодежной академии команды

Летом Райан Шерки находился в поле зрения немалого количества европейских клубов, однако футболист так и остался в "Лионе". Впрочем, французский полузащитник может зимой сменить клубную прописку.

Как информирует Foot Mercato, "ткачи" выставили ценник на своего воспитанника академии. "Лион" составлял стартовую цену для переговоров в 30 млн евро. Другие источники в клубе говорят о минимальной сумме от 30 до 35 млн евро, чтобы попытаться купить игрока. Известно, что сейчас к футболисту проявляют интерес "Ливерпуль" и "Байер".

Добавим, что в этом сезоне Райан Шерки забил 2 гола и отдал 3 ассиста в 11 матчах во всех турнирах.