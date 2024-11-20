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После долгой паузы нападающий ПСЖ в декабре должен вернуться на поле

Франция

Об этом информирует Le Parisien

После долгой паузы нападающий ПСЖ в декабре должен вернуться на поле

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После травмы голеностопа, полученной в матче 1-го тура Лиги 1 с "Гавром" 16 августа, Гонсалу Рамуш был на пути к возвращению в строй после перенесенной операции. Вернувшись на тренировочную базу для индивидуальной тренировки 1 ноября, ожидалось, что португалец присоединится к основе команды на этих выходных.

Сообщается, что персонал "ПСЖ" надеялся на доступность нападающего в матче против "Баварии" на следующей неделе, однако сейчас тенденция относительно его участия в еврокубке является пессимистической. Португалец находится далеко от оптимальных кондиций, чтобы быть сейчас доступным. Ожидается, что футболист будет готов вернуться на поле уже в декабре.

Добавим, что в прошлом сезоне Гонсалу Рамуш сыграл 40 матчей, где отметился 14 голами и 2 ассистами.

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Источник:
Le Parisien
Опубликовал: Александр Гресь
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