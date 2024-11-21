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Реймс продлил контракт с молодым центральным полузащитником команды

Франция

Об этом говорится на сайте красно-белых

Реймс продлил контракт с молодым центральным полузащитником команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реймс" продлил сотрудничество с 20-летним игроком Яя Фофана. Ивуариец присоединился к клубу в прошлом году, однако в этом сезоне он завоевал место в основе команды. Теперь контракт центрального полузащитника с "красно-белыми" рассчитан до конца июня 2029 года.

"Яя - многообещающий плеймейкер, способный переломить ход матча. По этому новому контракту мы не должны забывать обо всей работе, которую мы проводим с молодыми игроками: выявление, дальнейшая стажировка во второй команде и возможность быстро заявить о себе в Лиге 1", - заявил спортивный директор "Реймса" Пол-Эдуар Кайо.

Добавим, что в этом сезоне Яя Фофана провел 10 матчей, где отметился голом и результативной передачей.

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Источник:
Реймс
Опубликовал: Александр Гресь
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