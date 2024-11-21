Президент Лилля высказался относительно будущего Джонатана Дэвида в клубе

Джонатан Дэвид является главным активом "Лилля" в течение последних нескольких лет. Контракт канадца с клубом завершается в конце сезона, поэтому к нему существует немалый интерес со стороны европейских клубов. Президент "Лилля" Оливье Летанг сделал заявление о предстоящем зимнем трансферном рынке и ситуации вокруг своего форварда.

"Менять клубы во время сезона всегда непросто. Это не так, как в начале сезона, когда у тебя есть предсезонка, когда ты знакомишься с партнерами по команде и имеешь время на адаптацию. В январе все очень суетливо. Все зависит от момента. Это сложнее... Ситуация с Джонатаном очень простая. Мы очень рады, что он с нами. В прошлое межсезонье у него оставался год по контракту. Мы могли попасть в Лигу чемпионов. Когда у вас есть игрок, который забивает 20-25 голов за сезон, мы не думали о его продаже. У нас не было предложений. Наша позиция очень четкая. Мы думали о спортивном аспекте. Очевидно, что Джонатану уже предложили продлить контракт. Мяч на его поле. Завтра он вернется из отбора. У нас было много разговоров о том, чтобы он остался с нами. Он не уедет в январе. Он останется с нами, потому что он важный игрок. Он останется, потому что в мае у нас есть цели. Когда у вас есть игрок, который забивает 20-25 голов и попадает в Лигу чемпионов в конце сезона, это уравновешивает трансфер, который не состоялся", - сказал Летанг в интервью RMC Sport.

Добавим, что в этом сезоне Джонатан Дэвид провел 19 матчей, где отметился 13 голами и 2 ассистами.