Президент Федерации футбола Франции опроверг слухи о конфликте между Дешамом и Мбаппе

Болельщики "синих" и французские СМИ в последнее время говорили о Килиане Мбаппе. Надо сказать, что отсутствие француза разожгло дискуссии. После своего добровольного отсутствия в октябре, нападающий "Реала" в ноябре снова находился вне состава сборной, хотя на этот раз это было решение Дидье Дешама. Тренер объяснил, что не хочет оправдывать свое решение, считая, что отсутствие Килиана Мбаппе на сборе было к лучшему. В интервью L'Equipe президент местной федерации футбола Филипп Диалло ответил на ряд вопросов относительно ситуации с Килианом Мбаппе.

"Я с ним не общался. Я говорил с ним во время Евро, а потом он уехал. После этого было много контактов, потому что я знаю, что Дидье Дешам ездил в Мадрид, чтобы встретиться с ним. Было много обменов мнениями с ним. Казалось естественным позволить тренеру пообщаться со своим игроком. А затем тренер отчитался мне об обсуждении вплоть до решения, о котором вы знаете, на последней встрече. Есть ли какие-то проблемы? Нет. Тренер объяснил свой выбор, когда составлялся список. Сегодня Мбаппе переживает очень сложный период в спортивном плане. Когда он лучший игрок мира, он незаменим. Он добровольно пропустил октябрьский сбор? Это ваша информация, моя - что между штабами "синих" и "Реала" состоялся обмен мнениями, который привел к этому.

Я желаю, чтобы он снова стал тем, кем он есть, и чтобы он присоединился к нам в марте на следующем сборе, чтобы внести свой вклад во французскую сборную, который он уже сделал. Это моя единственная забота. (...) Сначала Мбаппе должен сказать нам, является ли капитанская повязка слишком большой ношей для него или нет. Я думаю, что он способен ее взять на себя. Я видел, что он является образцовым игроком, в том числе и для команды. Он с большим уважением относится к своей роли. Если он вернется в марте, если он почувствует это, то да, он получит повязку. Что я могу сказать, так это то, что Килиан Мбаппе, я надеюсь, будет здесь в марте и в качестве капитана, если он почувствует, что это не будет для него обузой", - заявил Филипп Диалло.

Отметим, что сборная Франции в марте будет участвовать в четвертьфинальных матчах Лиги наций.