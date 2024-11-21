Игрок ПСЖ из-за травмы пропустит ближайший поединок против Тулузы

Завершились матчи в Лиге наций, однако далеко не все игроки из них возвращаются здоровыми. Это касается Нуну Мендеша, который в поединке с хорватами получил травму.

Как говорится в сообщении медицинской службы "ПСЖ", португалец продолжит лечение после растяжения правого голеностопного сустава, поэтому он пропустит ближайший матч своей команды против "Тулузы". Другой защитник Лукас Эрнандес также сегодня пропускал тренировку из-за вирусной инфекции.

Отметим, что поединок "ПСЖ" - "Тулуза" состоится 22 ноября в 22:00 по киевскому времени.