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Игрок ПСЖ из-за травмы пропустит ближайший поединок против Тулузы

Франция

Участие футболиста в Лиге чемпионов также под вопросом

Игрок ПСЖ из-за травмы пропустит ближайший поединок против Тулузы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Завершились матчи в Лиге наций, однако далеко не все игроки из них возвращаются здоровыми. Это касается Нуну Мендеша, который в поединке с хорватами получил травму.

Как говорится в сообщении медицинской службы "ПСЖ", португалец продолжит лечение после растяжения правого голеностопного сустава, поэтому он пропустит ближайший матч своей команды против "Тулузы". Другой защитник Лукас Эрнандес также сегодня пропускал тренировку из-за вирусной инфекции.

Отметим, что поединок "ПСЖ" - "Тулуза" состоится 22 ноября в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
ПСЖ
Опубликовал: Александр Гресь
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