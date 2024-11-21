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Игрок ПСЖ из-за травмы пропустит ближайший поединок против Тулузы
Участие футболиста в Лиге чемпионов также под вопросом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Завершились матчи в Лиге наций, однако далеко не все игроки из них возвращаются здоровыми. Это касается Нуну Мендеша, который в поединке с хорватами получил травму.
Как говорится в сообщении медицинской службы "ПСЖ", португалец продолжит лечение после растяжения правого голеностопного сустава, поэтому он пропустит ближайший матч своей команды против "Тулузы". Другой защитник Лукас Эрнандес также сегодня пропускал тренировку из-за вирусной инфекции.
Отметим, что поединок "ПСЖ" - "Тулуза" состоится 22 ноября в 22:00 по киевскому времени.
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