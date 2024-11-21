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Футболисты лидера французской Лиги 1 тренировались в особых условиях. Видео

Франция

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Футболисты лидера французской Лиги 1 тренировались в особых условиях. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine

Новина українською

Футболисты лидера французской Лиги 1 тренировались в особых условиях.

Французский корреспондент издания AS Андрес Рамос показал видео сегодняшней тренировки ПСЖ. Игроки тренировались на снегу. При этом осадки продолжались.

"Игроки ПСЖ выходят на тренировку под впечатляющим снегопадом. Снег полностью застыл на траве спортивного города Пуасси. То, что падает, — это безумие", - написал журналист.

ПСЖ в данный момент возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, опережая "Монако" на второй строчке на 6 очков.

В пятницу 22 ноября ПСЖ встретится с "Тулузой" в матче чемпионата Франции. Поединок начнётся в 22:00 по киевскому времени.

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Лига 1 “ПСЖ”
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Источник:
Andres Ramos
Опубликовал: Владислав Прийменко
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