Футболисты лидера французской Лиги 1 тренировались в особых условиях. Видео

Футболисты лидера французской Лиги 1 тренировались в особых условиях.

Французский корреспондент издания AS Андрес Рамос показал видео сегодняшней тренировки ПСЖ. Игроки тренировались на снегу. При этом осадки продолжались.

"Игроки ПСЖ выходят на тренировку под впечатляющим снегопадом. Снег полностью застыл на траве спортивного города Пуасси. То, что падает, — это безумие", - написал журналист.

Salen los jugadores del PSG a entrenarse bajo una nevada impresionante. La nieve ha cuajado completamente en el césped de la ciudad deportiva de Poissy.



Una locura lo que está cayendo. https://t.co/tsvO7X8Anb pic.twitter.com/UTozNnpg8h — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) November 21, 2024

ПСЖ в данный момент возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, опережая "Монако" на второй строчке на 6 очков.

В пятницу 22 ноября ПСЖ встретится с "Тулузой" в матче чемпионата Франции. Поединок начнётся в 22:00 по киевскому времени.