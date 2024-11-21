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ПСЖ планирует попрощаться с опытным защитником в следующем году
Главный тренер парижан не рассчитывает на защитника
Getty Images / Global Images Ukraine
Ожидается, что 29-летний Милан Шкриньяр покинет "ПСЖ" в следующем году.
По информации от инсайдера Фабрицио Романо, "Пари Сен-Жермен" планирует попрощаться с Миланом Шкриньяром в следующем году. Его действующий контракт с французским клубом рассчитан до 2028 года, однако центрбек сборной Словении не получает достаточно игрового времени, что является основной причиной такого решения.
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике на дал однозначного ответа касаемо будущего Милана Шкриньяра, но намекнул на то, что на данный момент он не рассчитывает на игрока: "Игровое время Шкриньяра? Такие вещи случаются в футболе. Что-то можно изменить на тренировках".
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Напомним, что в этом сезоне 29-летний Милан Шкриньяр принял участие в четырех матчах "ПСЖ" в Лиге 1.
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