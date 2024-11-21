ПСЖ планирует попрощаться с опытным защитником в следующем году

Ожидается, что 29-летний Милан Шкриньяр покинет "ПСЖ" в следующем году.

По информации от инсайдера Фабрицио Романо, "Пари Сен-Жермен" планирует попрощаться с Миланом Шкриньяром в следующем году. Его действующий контракт с французским клубом рассчитан до 2028 года, однако центрбек сборной Словении не получает достаточно игрового времени, что является основной причиной такого решения.

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Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике на дал однозначного ответа касаемо будущего Милана Шкриньяра, но намекнул на то, что на данный момент он не рассчитывает на игрока: "Игровое время Шкриньяра? Такие вещи случаются в футболе. Что-то можно изменить на тренировках".

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Напомним, что в этом сезоне 29-летний Милан Шкриньяр принял участие в четырех матчах "ПСЖ" в Лиге 1.