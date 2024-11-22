Франция
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ПСЖ продлит контракт с ключевым игроком обороны
Об этом информирует L'Equipe
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Недавно с Ашрафом Хакими связывали слухи о его возможном возвращении в "Реал". Впрочем, теперь его переезд в Мадрид точно не состоится.
Сообщается, что марокканец продлил свой контракт с "ПСЖ" до 2029 года. Он подписал свое новое соглашение с действующим чемпионом Франции в последние несколько дней. Парижане вскоре должны сделать официальное объявление.
Добавим, что в этом сезоне Ашраф Хакими сыграл 13 матчей, где отметился 2 голами и 3 ассистами.
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Источник:L'Equipe
Опубликовал: Александр Гресь
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