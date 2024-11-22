ПСЖ продлит контракт с ключевым игроком обороны

Недавно с Ашрафом Хакими связывали слухи о его возможном возвращении в "Реал". Впрочем, теперь его переезд в Мадрид точно не состоится.

Сообщается, что марокканец продлил свой контракт с "ПСЖ" до 2029 года. Он подписал свое новое соглашение с действующим чемпионом Франции в последние несколько дней. Парижане вскоре должны сделать официальное объявление.

Добавим, что в этом сезоне Ашраф Хакими сыграл 13 матчей, где отметился 2 голами и 3 ассистами.