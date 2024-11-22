Игрок Лиона не переживает по поводу финансовой ситуации французского клуба

Занимая пятое место в Лиге 1, "Лион" прилично начал сезон и вполне претендует на место в Лиге чемпионов. Тем не менее, финансовое положение клуба вызывает беспокойство. DNCG санкционировал временное понижение в классе до Лиги 2, если их ситуация не улучшится. Левый защитник Николас Тальяфико заявил, что он обеспокоен сообщениями вокруг его клуба.

"Пока нет никаких новостей, у меня контракт до июня следующего года. Ситуация в клубе хорошая и не нужно паниковать. Финансовая ситуация будет решена, это то, что нам сказали. Мы упорно работаем, чтобы достичь целей клуба, а они высоки", - цитирует аргентинца Foot Mercato.

Добавим, что Николас Тальяфико в этом сезоне провел 8 матчей и отметился одним забитым мячом.