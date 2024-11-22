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Игрок Лиона не переживает по поводу финансовой ситуации французского клуба

Франция

Футболист просит не паниковать

Игрок Лиона не переживает по поводу финансовой ситуации французского клуба

Фото: Mundo Albiceleste

Новина українською

Занимая пятое место в Лиге 1, "Лион" прилично начал сезон и вполне претендует на место в Лиге чемпионов. Тем не менее, финансовое положение клуба вызывает беспокойство. DNCG санкционировал временное понижение в классе до Лиги 2, если их ситуация не улучшится. Левый защитник Николас Тальяфико заявил, что он обеспокоен сообщениями вокруг его клуба.

"Пока нет никаких новостей, у меня контракт до июня следующего года. Ситуация в клубе хорошая и не нужно паниковать. Финансовая ситуация будет решена, это то, что нам сказали. Мы упорно работаем, чтобы достичь целей клуба, а они высоки", - цитирует аргентинца Foot Mercato.

Добавим, что Николас Тальяфико в этом сезоне провел 8 матчей и отметился одним забитым мячом.

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Лион Николас Тальяфико
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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