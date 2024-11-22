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ПСЖ потерпел поражение в деле с Мбаппе: FFF отклонила апелляцию французского клуба

Франция

ПСЖ подал апелляцию с нарушением установленных сроков

ПСЖ потерпел поражение в деле с Мбаппе: FFF отклонила апелляцию французского клуба

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alberto Gardin/NurPhoto

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Французская федерация футбола (ФФФ) отклонила апелляцию парижского "ПСЖ" относительно выплаты бывшему нападающему Килиану Мбаппе 55 миллионов евро компенсации.

Напомним, ранее апелляционный комитет Профессиональной футбольной лиги (LFP) уже принял решение в пользу футболиста, обязав клуб выплатить ему 55 миллионов евро. Не согласившись с таким вердиктом, "ПСЖ" решил обжаловать это решение в FFF. Однако, французская федерация оставила предыдущее решение в силе, отклонив апелляцию парижан.

Сообщается, что причиной отклонения апелляции стало то, что "ПСЖ" подал ее с нарушением установленных сроков - на сутки позже.

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Источник:
SportsDesk
Опубликовал: Екатерина Власова
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