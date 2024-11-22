ПСЖ потерпел поражение в деле с Мбаппе: FFF отклонила апелляцию французского клуба

Французская федерация футбола (ФФФ) отклонила апелляцию парижского "ПСЖ" относительно выплаты бывшему нападающему Килиану Мбаппе 55 миллионов евро компенсации.

Напомним, ранее апелляционный комитет Профессиональной футбольной лиги (LFP) уже принял решение в пользу футболиста, обязав клуб выплатить ему 55 миллионов евро. Не согласившись с таким вердиктом, "ПСЖ" решил обжаловать это решение в FFF. Однако, французская федерация оставила предыдущее решение в силе, отклонив апелляцию парижан.

Сообщается, что причиной отклонения апелляции стало то, что "ПСЖ" подал ее с нарушением установленных сроков - на сутки позже.